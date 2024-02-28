Джейхун Байрамов поблагодарил Германию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил главу МИД Германии Анналену Бербок.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Джейхуна Байрамова в социальной сети "Х".

"Благодарю немецкую сторону и министра Анналену Бербок за проведение очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между руководителями МИД Азербайджана и Армении. Это была хорошая возможность еще раз заявить о приверженности Азербайджана миру", - говорится в публикации.

Отметим, что встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна продолжается в трехстороннем формате с участием главы МИД Германии Анналены Бербок.

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