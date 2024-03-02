За призывами против Азербайджана в Европарламенте стоит армянское лобби

За призывами против Азербайджана в Европейском парламенте стоит армянское лобби. Европейские парламентарии, которых оно прибирает к рукам различными способами, выполняют все заказы "с удовольствием".

Как передает Day.Az, oб этом в субботу Trend заявил политолог Азер Гараев.

А.Гараев отметил, что призыв Европейского парламента к санкциям против Азербайджана и принятие резолюции - очередной бессмысленный шаг.

"Этот документ не имеет никакого значения, и сам Евросоюз уже понимает, что эти претензии необоснованны.

Армянское лобби финансирует депутатов. За этим финансированием стоит Каспар Карапетян, который живет в Брюсселе (родом из Греции, гражданин Люксембурга и Армении). Карапетян являлся организатором визитов депутатов Европарламента в Ханкенди в годы армянской оккупации 20-и процентов территории Азербайджана и прилагал серьезные усилия для "легализации" сепаратистского режима в ЕС. Он проявил особую активность, подтолкнув депутатов, которых он "кормил" годами, проголосовать за документ", - сказал политолог.

По его словам, за этими играми стоят такие агенты, как Макрон, исламофобские, расистские и тюркофобские круги в Европейском парламенте, крестоносцы и люди с неоколониальными взглядами.

"Попытки Макрона быстро вооружить Армению и параллельно оказать серьезное давление на Азербайджан и подтолкнуть Баку к очевидным уступкам не приносят результатов. По этой причине французские власти продолжают прибегать к различным средствам. Для Эмманюэля Макрона Армения - серьезная веха в процессе обеспечения геополитических амбиций Парижа на всем постсоветском пространстве, а не только на Южном Кавказе", - подчеркнул политолог.

Упомянув о том, что указанные призывы и документы не имеют силы, А.Гараев отметил, что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европейским парламентом.

"Эпоха абсолютной монополии Запада уже подходит к концу, подобный популизм не принесет пользы. Влияние Парижа на Баку минимально. По этой причине Э.Макрон стремится проводить в регионе максимально интенсивную и агрессивную политику", - добавил А.Гараев.

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