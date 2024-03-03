Некролог по «безвременно» ушедшему ПОПу Марукяну

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянскую дипломатию постигла "тяжелая" утрата. После продолжительной болезни (диагноз - маниакальная тюркофобия), ряды армянских дипломатов наконец покинул оголтелый реваншист и провокатор, посол по особым поручениям МИД Армении (он же ПОП) Эдмон Грачикович Марукян.

Вся недолгая дипломатическая карьера (почти около 2 лет) ПОПа была посвящена распространению лжи и дезинформации, разжиганию уже погасшего азербайджано- армянского конфликта, а также препятствованию достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, налаживанию диалога и примирения двух народов.

Бывший лидер армянской оппозиции, которому не удалось прийти к власти после событий в Ереване, в ноябре 2020 года, когда радикально настроенные оппоненты, на волне народного негодования за поражение Армении во Второй Карабахской Войне, не смогли силой сместить Премьера Никола Пашиняна, гражданин Э. Марукян быстро перестроился и перешёл на сторону нынешних властей.

Эдмон Грачикович, которому не удалось пройти в парламент Армении на внеочередных парламентских выборах в июне 2021 года, набрав мизерное количество голосов, предпочёл не оставаться в стороне от политической жизни страны и принял в марте 2022 года предложение властей стать рупором пропаганды официального Еревана в социальных сетях, став ПОПом МИДа. Господин Э. Марукян предпочитал себя рекламировать как посол по особым поручениям Армении, а не как положено-МИДа, дабы поднять свой статус в глазах общественности страны и зарубежной диаспоры.

Несмотря на то, что ПОП всегда гордился высшим специальным внешнеполитическим образованием в одном из (не) престижных зарубежных учебных заведений, уровень его знаний в этой области всегда был ниже плинтуса и соответствовал уровню обсуждению сплетен и слухов стариками, сидящих на скамейках во дворе ветхих ереванских пятиэтажек. Иначе он не стал бы изобретать и присваивать себе несуществующую в международной практике должность, чтобы отличаться от других коллег.

Перейдя на службу в МИД Армении, ПОП сразу же головой бросился в работу, совмещая провокационные выступления в социальных сетях, с шумными посиделками в фешенебельных ереванских ресторанах, в компании закадычных друзей и немногочисленных поклонников, которым обещал, что в ближайшее время сделает очередной шаг в своей карьере и займет более высокое место на политическом Олимпе страны.

Если проанализировать все его выступления, то можно сделать однозначный вывод: ПОП не сделал правильных выводов из того что произошло с Арменией за последние несколько лет и продолжал жить устаревшими стереотипами времен пика борьбы за "миацум- арцах", пребывая в эйфории временных успехов Первой Карабахской Войны.

Чего стоят все его бездарные твиты, посвященные начавшемуся мирному процессу, где ПОП пытался "диктовать" условия Азербайджану и "требовал" признания квази независимости сепаратистов, под предлогом "обеспечения" прав армянского населения Карабахского региона на "самоопределение". ПОП, которой наряду с маниакальной тюркофобией также страдал и дежавю, в силу своей полной политической безграмотности, никак не принимал новых геополитических реалий и ощущал себя в недалеком прошлом, когда Армения, воспользовавшись внутриполитическими проблемами Азербайджана, оккупировала почти 20 % азербайджанской территории и изгнала почти 1 миллион азербайджанцев.

Каждое слово ПОПа в этих выступлениях были насквозь проникнуты патологической антиазербайджанской ненавистью, ксенофобией и желанием отомстить за поражение. Очевидно, что выступая с самых радикальных позиций, которые зачастую расходились даже с позицией официального Еревана, ПОП надеялся завоевать поддержку богатой зарубежной диаспоры, которой импонировало, как восходящая "звездочка" армянской дипломатии твердо стоит на страже интересов мирового армянства в непрекращающейся борьбе за идеалы мифической "Великой Армении" от моря до моря.

Вот почему все время ПОП считал себя обиженным и обделенным вниманием со стороны руководства Армении, которое не оценило по достоинству "заслуги" рупора по нагнетанию тюркофобской истерии в армянском обществе и не продвинуло его на более высокое место в иерархии. Ведь ПОП считал себя как минимум "достойным" места главы МИД Армении, который сейчас занимает пострадавший в ноябре 2020 года от рук сторонников Эдмона Грачиковича, бывший спикер парламента страны Арарат Самвелович Мирзоян, также страдающий хронической тюркофобией, но с периодами относительного умиротворения.

Порой возомнив себя "крупным специалистом" в области международного права, ПОП осмелился давать комментарии и вступать в полемику с высокопоставленными азербайджанскими официальными лицами, которым в подметки не годился, в силу своих никчемных знаний и своего мизерного интеллекта. Постоянно искажая и интерпретируя события в социальных сетях, ПОП старался доказать, что он зачастую больше "католик, чем даже сам Никол Воваевич", которого в душе ненавидит и презирает за то, что тот так его и не оценил.

Порой казалось, что ПОП делал все возможное, чтобы вызвать ответную реакцию Азербайджана на его грязные провокации, зная, что железный кулак всегда наготове дать урок подобным ему реваншистам. В последнее время воодушевившись тем, что зарубежные радетели Армении развернули небывалую пропагандистскую компанию против Баку и Анкары, ПОП стал активно продвигать тему введения санкций, в ответ на восстановление Азербайджаном территориальной целостности, под лживыми предлогами неких "этнических чисток" армянского населения. Но и на этот раз он потерпел полное фиаско, так как никто выступления ангажированного ПОПа всерьез не принял, а населению Армении все эти слезы и стоны давно не интересны, на фоне глубокого социально- экономического кризиса.

Не дождавшись ожидаемого повышения за свою неутомимую поджигательскую деятельность, ПОП решил пойти ва-банк и объявил, что ввиду разногласий с Никол Воваевичем по внешнеполитическим вопросам, принял решение уйти в отставку и продолжить свою деятельность на "благо" армянского народа на другом поприще. Заодно своей отставкой ПОП сделал глубокий реверанс иерархам Армянской Апостольской Церкви, с которыми подружился в ходе совместного визита в одну из западных стран, ныне взявшим на себя роль главной оппозиции в армянском обществе и требующим новой войны до "победного конца".

На словах выступая за достижение мирного соглашения, ПОП делал все возможное, чтобы этого не было, так как каждое слово в его злопыхательских выступлениях говорило об обратном: никогда не смиримся с потерей оккупированных азербайджанских территорий, будем воевать за них до последнего армянина. Причем сам ПОП, в силу своего возраста и должности, рисковать жизнью не собирался. Одно дело рисоваться с биноклем, рассматривая на удалении позиции азербайджанских пограничников на линии условной границы, а другое дело, с оружием в руках участвовать в вооруженных провокациях, норовя получить ответный удар с беспилотника.

Зато последнее "трогательное" заявление господина Э. Марукяна в качестве ПОПа вызвало слезы умиления у его немногочисленных сторонников и лидеров мирового армянства, которые восприняли этот "жест" как сигнал к тому, что не все в порядке на утопающем корабле Н. Пашиняна. Возможно, что Э. Марукян и расходится в чем то с Никол Воваевичем, но главной причиной этой отставки то, что Армения до сих пор продолжает метаться между традиционным союзником и странами Запада, в попытке заручиться поддержкой в своей неконструктивной позиции по достижению мирного соглашения.

Видимо бывший ПОП, человек без принципов и преданности, который всегда публично демонстрировал свои прозападные взгляды и которого было трудно заподозрить в том, что он близок к "сторонникам" Москвы, почувствовал, что подковерные игры главы армянского правительства, пытающегося усидеть на двух стульях сразу, становятся опасными и могут дорого обойтись нынешним представителям власти предержащей в Ереване, предпочел соскочить, чтобы потом не нести ответственность за изменения внешнеполитического курса Армении.

Каким бы никудышным дипломатом не был бывший ПОП, но своей шкурой он чувствует, что не смотря на все ухищрения, армянской стороне придется отказаться от двурушничества и сделать свой выбор, с кем и куда будет дальше двигаться Армения. Одно ясно, что уход Э. Марукяна из МИД Армении ничего не поменяет в деятельности армянского внешнеполитического ведомства, которое порой выступает ни как дипломатический инструмент власти, а как военное ведомство, выступая не за мир, а за новую войну.

По большому счету уход ПОПа не вызвал в армянском обществе ни бури возмущения, ни сожаления, ни даже какой-либо заметной реакции, что свидетельствует о том, что ПОП никому не был мало- мальски интересен. Армянские средства масс медиа немного пошумели на эту тему и резко забыли о нем, как будто такого мелкого политикана никогда и не было. Наверняка армянскому народу, который давно устал от войн и конфликтов, хотелось бы, чтобы из политической жизни Армении наконец ушли подобные Марукяну поджигатели войны, что явно сыграет положительную роль в только что наметившемся небольшом прогрессе на переговорах по мирному урегулированию, которые могут принести долгожданный и прочный мир в регион Южного Кавказа.

Не секрет, что чем быстрее власти Армении избавятся от таких провокаторов, перестанут имитировать переговорный процесс и примут существующие реалии, тем быстрее будет подписано мирное соглашение между двумя странами, который позволит открыть все транспортные коммуникации в регионе и начать процесс налаживания диалога и сотрудничества между двумя странами.