Автор: Байрам Эльшадов

Армянские пропагандисты продолжают развивать тему ареста Рубена Варданяна в надежде надавить на Азербайджан. Затея глупая, конечно, в силу ряда причин. В первую очередь из-за того, что с момента ареста прошло много времени, да и никто не заинтересовался этой темой. Но не смотря на это, армяне продолжают выкапывать "экспертов" и "специалистов", которые пытаются доказать, что арест террориста Варданяна был незаконным.

Последним экспертом, которого нашли армяне, является Мирза Диннайи. Армянские пропагандисты представили его как "лауреата авторитетной гуманитарной премии "Аврора" и известного правозащитника". На первый взгляд, все весьма серьезно. Вроде человек выиграл престижную премию, занимается благим делом.

Но не все так просто. Этому специалисту, как оказалось, не удалось пройти проверку на честность и непредвзятость. Проблема в том, что престижная премия, обладателем которой стал Диннайи, на самом деле создана несколькими армянами для продвижения идеи о том, что они называют "геноцидом армян". И что еще более интересно - премия была создана около восьми лет назад, что никак не делает ее "престижной". Сказать по правде - это обычная статуэтка, которую выдают раз в год избранным людям. Вместе с этим, победитель получает грант в размере 100 тысяч доларов США.

Конечно же, Мирза Диннайи стал защищать своего дорогого друга Рубена Варданяна, что было предсказуемым. Ну не может же он пойти против воли армян, которые щедро наградили его "престижной премией" и серьезным грантом.

И, конечно же, в его глазах Варданян всего лишь пытался помочь людям, но ни в коем случае не закрепить за собой политическую власть в масштабах незаконного сепаратистского образования. И в качестве доказательства этому рассказал о том, что сам побывал в гостях у сепаратистов и видел все своими глазами. Вот только по какой-то причине совсем не подумал он о том, что и азербайджанцы страдали и продолжают страдать от действий армян. А целью Варданяна являлось еще большее внедрение идеи вражды.

И это не наши слова. Ряд изданий, включая Forbes, называл Варданяна главной угрозой стабильному миру между Азербайджаном и Арменией.

И это в дополнение к тому, что Рубен Варданян является известным преступником не только в Азербайджане. Давно известно, что он был одним из центральных персонажей в схеме отмывания криминальных денег в России. Как и известно то, что в Карабахе были продукты, а "желающий помочь" Варданян не пускал их на рынок.

Поэтому всяким сомнительным правозащитникам следовало бы продолжить свою деятельности тихо и спокойно и молчать о том, о чем они не знают. Варданян - преступник, который получил то, что заслуживал.

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