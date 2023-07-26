Армянский блогер разоблачает ложь Варданяна и Арутюняна

Все села Карабаха завалены продуктами.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в видеообращении известного армянского блогера Романа Багдасаряна, которым он поделился в своем аккаунте в социальной сети.

"Сегодня слышу, что якобы в Карабахе нет сигарет. Это ложь. Варданян, Нерсисян и Арутюнян нагло врут, когда говорят, что в Карабахе нет сигарет. Неделю назад Виталия Баласаняна арестовали, а через день отпустили. Я точно знаю, что почти 50 тысяч пачек сигарет гуманитарной помощи вы обнаружили у Виталия Баласаняна. О каком отсутствии сигарет можно говорить, если только у Баласаняна было обнаружено 50 тысяч пачек сигарет?

Это те самые сигареты, которые он с "руководством" продавал старикам за 900 драмов? Куда исчезли эти 50 тысяч пачек сигарет, пожертвованных как гуманитарная помощь? Араик, зачем создаешь искусственные проблемы? Раздай эти сигареты людям.

Все села Карабаха завалены продуктами. Никакого голода нет. Голод распространяется искусственно. Вот эти негодяи - Араик и Рубен за счет миллиардов, которые они получали из Армении, должны были закупить достаточно бензина, чтобы доставить эти продукты из сел в Ханкенди. Араик, ты говоришь, что в Карабахе нет картофеля. Ты хочешь сказать армянам, что в Карабахе нет риса, пшеницы. Кого ты обманываешь, когда говоришь, что в Карабахе нет дошаба? По всему Карабаху собрали этот дошаб балонами", - говорит он.

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