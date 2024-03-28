Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию в мирном процессе с Азербайджаном, Армения затягивает с возвращением не являющихся анклавами сёл.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

По его словам, если Армения не решит вопрос с возвращением этих сёл в ближайшие дни, Азербайджан легко может вернуть их в течение нескольких часов.

"В последние дни премьер-министр Армении Никол Пашинян также понял, что эти сёла должны быть возвращены Азербайджану. Политическая власть Армении пытается политически затянуть вопрос. Она стремится найти опору на Западе, в европейских кругах. Эти круги хотят достичь своих целей, используя Армению в качестве инструмента. Круги, занимающие неконструктивную позицию внутри Армении, спецслужбы Запада толкают людей на провокации", - сказал С.Керимли.

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