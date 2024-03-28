Армянская диаспора в России хочет нанести ущерб российско-азербайджанским отношениям.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в четверг политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

"Армянская диаспора уже много лет "размещает" в российских СМИ самых разных своих представителей. Она старается максимально использовать эти ресурсы в своих интересах", - сказал политический комментатор.

Он отметил, что зачастую эта проводимая через медиа политика угрожает собственным интересам России.

"Как известно, Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство. Около 30% ее населения составляют мусульмане. И они постоянно демонстрируют более принципиальную и решительную позицию во имя территориальной целостности России, чем армяне. Основной целью армянской диаспоры в России является нанесение ущерба российско-азербайджанским отношениям", - сказал Мирзабейли.

Он подчеркнул, что финансируемая армянскими олигархами сеть пытается отравить сознание граждан России, проводя свою пропаганду.

"В этой сети задействованы и лица неармянского происхождения. Наглядный пример - это Владимир Соловьев, отличающийся особой ненавистью к Азербайджану. Хотя он каждый раз и пытается косвенно извиниться за свои ошибки", - сказал Мирзабейли.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

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