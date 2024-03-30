Чудовищное кощунство епископа Баграта Галстаняна: кое-что об арсенале ААЦ

Автор: Акпер Гасанов



Кощунством, как известно, называют оскорбительное отношение к чему-то всеми почитаемому, к какой-нибудь святыне, в первую очередь религиозной. Я понимаю, что восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, с водружением нашего государственного флага на всех освобожденных от оккупации территориях, больно ударило по армянскому мифотворчеству. Лопнул армянский общенациональный миф про "арцах".

Да и мифы про "гигантскую роль и значимость армян для мира", как и про "непобедимость" армянской армии тоже признаны просроченными, не годными к употреблению. Но, скорбь некоторых армян в этой связи явно выходит за рамки адекватности. В качестве примера такого рода неадекватной реакции я приведу заявления главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ) епископа Баграта Галстаняна во время церемонии вспоминания погребения Иисуса Христа в церкви Святого Креста в Дилижане.

"То, что случилось с Иисусом Христом, происходит сегодня с нашей Родиной... отвергнутый и преданный поцелуем мира", заявил он. Одного этого заявления достаточно, чтобы понять, сколь далеко может зайти ААЦ в своем открытом кощунстве. Но в том-то и дело, что Баграта Галстаняна занесло основательно. Причем настолько, что прихожанам ААЦ впору было бы вызывать "Скорую помощь" для этого оратора, так как бредил он основательно.

"Подобно тому, как кровь нашего Господа была пролита на кресте в знак спасения, победы и воскресения, так и кровь наших сыновей-мучеников пролита на нас, чтобы указать единственный путь, как мы можем достичь победы, изрек он. И это была вопиющая, кощунственная провокация. Потому, что в Библии сказано "Не убий!". И в ней ничего не сказано о том, что Иисус Христос был армянином. В Библии вообще нет ни слова об Армении и армянах. И тем паче, про мифический "арцах".

Зато общеизвестно и бесспорно то, что армяне являются монофизитами, а 451 году Халкидонский собор осудил ересь монофизитства. По сути, ААЦ является еретической церковью и потому рассуждения очередного ее архиепископа, пытающегося придать захватническим планам мирового армянства некий религиозный оттенок - это аморализм какого-то зашкаливающего уровня. Впрочем, ААЦ всегда вела армянский народ по пути провокаций и бед.

Да, ААЦ всегда стояла в авангарде армянского мифотворчества и территориальных претензий к соседним странам. Мы все помним, что католикос армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Он и иные армянские "святые отцы" благословляли оккупацию Арменией наших земель.

Более того, представители ААЦ грабили азербайджанские земли в период их оккупации. А когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, нынешний глава ААЦ Гарегин II продолжил выступать с провокационными речами. Вспомним, к примеру, его последнюю рождественскую проповедь, которая имела место в церкви Святого Григора Просветителя.

Примечательно, что впервые в истории независимой Армении власти республики отказались транслировать в эфире Общественного телевидения страны новогоднее обращение Католикоса всех армян. Который ожидаемо озвучил он массу привычных глупостей и провокаций. К примеру, про "оккупацию арцаха". Того самого, который никогда не был официально признан ни одним государством мира.

А еще, он пролепетал тогда что-то про надежду, которая не должна угасать и про мечту о возвращении в "родной арцах". Как видим, ААЦ продолжает попытки надуть лопнувший и дырявый шарик армянского мифа про "арцах". И кощунственные речи епископа Баграта Галстаняна - часть этих попыток. Которые ведут вовсе не к миру между армянским и азербайджанским народами, а к новой войне и вражде.

И все это происходит в то самое время, когда в Баку регулярно указывают на то, что мир между Азербайджаном и Арменией никогда еще не был так близок, как сейчас. Как видим, ААЦ не хочет мира. При этом, прикрываясь кощунственными постулатами за попыткой реанимировать идею захвата наших земель, в ААЦ забывают о том, что в Первой Карабахской Войне, как и в 44-дневной войне, за территориальную целостность Азербайджана воевали и гибли граждане нашей страны разных национальностей и религий. В том числе и христиане. Так что, попытки придать армяно-азербайджанскому конфликту религиозный окрас - лживы и кощунственны. Но ничего иного, кроме лжи и кощунства, в арсенале ААЦ не было, нет и не будет.

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