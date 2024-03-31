Последствия могут быть фатальными: примитивная ложь Минобороны Армении

Автор: Акпер Гасанов

Бывший пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян является персонажем, который продемонстрировал своим согражданам и миру, как беззастенчиво врут представители этого ведомства. На протяжении всей 44-дневной войны он тиражировал чушь, отказывался признавать очевидные и бесспорные реалии. Происходило это в то самое время, когда Азербайджан представлял на суд общественности доказательства ежедневного разгрома армянских оккупационных войск.

Что произошло в итоге? Арцрун Карапетович вынужден был констатировать "тактическое отступление" армянской армии. После чего, все увидели, как государственный флаг Азербайджана был поднят в Шуше. А после этого, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, чудом избежав экзекуции за случившееся в своей стране. Отдуваться за военно-политическое фиаско официального Еревана пришлось Арарату Мирзояну.

Он тогда был жестоко избит, получив вскоре "компенсацию" за побои в виде должности главы МИД Армении. С тех пор прошло три с половиной года, но политика провокаций со стороны официального Еревана никуда не делать. Как и политика отрицания очевидного. В этом смысле, дух Арцруна Ованнисяна витает над Минобороны Армении до сих пор. И выветривать его оттуда, судя по всему, не собираются.

Говорю это в связи с новыми примерами примитивной лжи от армянского оборонного ведомства. Но вначале напомню, что Министерство обороны Азербайджана сегодня утром сообщило, что за последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.

В заявлении также было отмечено, что за последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.

"Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией. Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей", - сообщили в отечественном оборонном ведомстве.

Это было четкое, обоснованное заявление. По сути, оно являлось предупреждением для официального Еревана. Суть предупреждения очевидна - вы снова совершаете ошибку, которая может дорого стоить. И что мы услышали в ответ? Минобороны Армении упорно лжет. Оно утверждает, что заявление азербайджанского оборонного ведомства "не соответствует действительности". Более того, МО РА решило превратиться в анекдотическое армянское радио.

Оно сообщает, что "в ряде телеграм-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев, пытаясь представить это в качестве передвижения войск к границам, что не соответствует действительности". Осталось им только добавить, что "водители - новобранцы совершили пробег трусцой, ибо без трусцой как-то неэтично". Впрочем, не удивлюсь, если в итоге и такое мы от армянской стороны услышим.

Врать они привыкли. Вспомним, например, события июля 2020 года, имевшие место в товузско-тавушском направлении. Мы помним, как официальный Ереван и Минобороны РА в частности отрицали свою вину в осуществлении провокации. Но в итоге, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил тогда, что "своего рода спусковым крючком послужил и географический фактор: решение армянской стороны реанимировать старый приграничный КПП, расположенный в 15 км от экспортных азербайджанских трубопроводов".

Более того, и по словам экс-президента Армении Роберта Кочаряна, стычки были спровоцированы Арменией. Не знаю, признает ли он и сейчас вину руководства Армении за очевидную провокацию, но сам факт ее осуществления более, чем очевиден. И Азербайджан может кому угодно представить какие угодно доказательства на сей счет. В век, когда благодаря спутникам, можно видеть что угодно и где угодно, попытки выдавать бронетехнику, артиллерийские установки, другие тяжелые огневые средства за "автопробег водителей-новобранцев"- примитивная глупость. Последствия которой могут быть для Армении фатальными. И "тактическим отступлением" дело может не ограничиться.