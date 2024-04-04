Армения совершила экологические преступления на освобожденных территориях Азербайджана

Армения совершила экологические преступления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе проходящей в Баку пятисторонней встречи руководителей генеральных прокуратур прикаспийских государств на тему "Экологические правонарушения в акватории Каспийского моря: стратегии органов прокуратуры по защите морской среды".

Он сказал, что в настоящее время эти преступления расследуются следственной группой, созданной Генпрокуратурой Азербайджана.

"Будет обеспечено информирование международного сообщества о правовых последствиях этих преступлений, а также принятие необходимых правовых мер в соответствии с национальным и международным законодательствами", - подчеркнул К.Алиев.

Кямран Алиев упомянул, что в связи с экологическими преступлениями сделаны обращения в правоохранительные органы других стран по оказанию взаимной правовой помощи.

"Мы поддерживаем с ними интенсивные отношения. После того, как результаты будут собраны, материалы расследования будут использованы в международных судах", - добавил генпрокурор.

Отметим, что в Баку проходит пятисторонняя встреча глав генеральных прокуратур прикаспийских государств.

Согласно информации, в мероприятии также принимают участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева, высокопоставленные сотрудники генеральных прокуратур Азербайджана и прикаспийских стран, а также другие лица.

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