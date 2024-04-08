Обидно, ара!: как Рубен Варданян задевает Аркадия Гукасяна и Араика Арутюняна

Автор: Акпер Гасанов

Как журналист, давно пишущий на тему международной политики, я вроде бы должен давно перестать удивляться масштабу цинизма, аморализма и "двойных стандартов" на мировой политической сцене. В том числе и в вопросе награждения высокими наградами тех, чьи руки по локоть в крови. В этой связи хочу напомнить про первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

Это - кровавый палач азербайджанского народа, по приказу которого в январе 1990 года в Баку вошли советские танки. Многочисленные жертвы среди мирного населения, а среди погибших от пуль карателей были старики, женщины и дети и... Нобелевская премия мира. Да, ее Горбачев получил в том же самом 1990 году. Так, циничный политик, виновный в расстреле собственных граждан, был объявлен "гуманистом и демократом".

Сейчас мы имеем дело с попыткой повторения этой операции. Российско-армянского олигарха Рубена Варданяна решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2024 года. Более алогичного, фантастически аморального и далекого от смысла и сути этой премии сложно даже представить. В том числе и потому, что никакого мира между Азербайджаном и Арменией до сих пор нет. Есть только заявления из Баку и Еревана о том, что он возможен, не более того.

При этом в Ханкенди регулярно находят все новые арсеналы оружия. Так, 6-7 апреля на территории города обнаружено и изъято 10 автоматов различных марок, 1 пистолет, 1 ружье, 18 гранат, 19 запалов, 3 тротила, 57 магазинов, 4 467 патронов различного калибра и другие боеприпасы. Помимо этого, за минувшие выходные в Баку и в отдельных регионах сотрудникам полиции сданы 4 ружья и 17 патронов различного калибра. Также 6-7 апреля сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 1 пистолет, 1 ружье, 1 магазин и 8 патронов.

Все это и многое другое, включая мины, на которых продолжают взрываться мирные азербайджанцы Карабахского региона Азербайджана, было завезено в Ханкенди при личном содействии и при финансовой поддержке Рубена Варданяна, который собирался организовать сильное вооруженное сопротивление среди карабахских сепаратистов. Причем, он об этом открыто говорил в своих интервью.

На фоне имевших место и тогда попыток мирного урегулирования на Южном Кавказе он предложил армянам "либо встать на защиту "арцаха", либо быть против армянского народа". Так что, как говорил герой известного литературного произведения, "у нас все ходы записаны". Нет никакой сложности в том, чтобы доказать, что Рубен Варданян совершал преступные действия, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и самой безобидной - 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Да и как можно отрицать все это, если есть факты его незаконного присутствия на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, на тот момент контролировавшегося карабахской хунтой, бывшие лидеры которой также задержаны и переправлены в Баку, где ждут справедливого суда над собой?! Как можно отрицать вину Варданяна в поддержке сепаратизма и терроризма на нашей земле, когда он выступал против требований официального Баку, который напоминал о принадлежности данного региона Азербайджану?!

При этом важно отметить и то, что Варданян не самолично сдался азербайджанской стороне, а пытался сбежать из Ханкенди после блестяще проведенной там антитеррористической операции. По имеющимся у нас данным, он переоделся в женское платье, надеясь остаться неузнанным в толпе армян, покинувших данный регион Азербайджана. Но, ему не повезло, он был опознан и задержан.

Повезло, замечу отдельно, Самвелу Бабаяну. Этот военный преступник уже заявил, что беспрепятственно пересек мост Хакари, воспользовавшись хаосом в те дни на дороге Лачин-Ханкенди. Более долгой дорогой в Армению пришлось идти другому военному преступнику Виталию Баласаняну. Буквально на днях выяснилось, что он покинул Ханкенди 28 сентября и двинулся в сторону моста Хакари.

Однако, как только Баласанян выехал из Ханкенди, ему стало известно, что о его передвижении уже знают на контрольно-пропускном пункте, установленном Азербайджаном. В связи с этим "генерал" был вынужден выйти из машины и идти горными дорогами: в результате он добрался до Армении только в первой декаде октября. Если бы Рубен Варданян был на прямой связи с Баласаняном, то и ему, возможно, удалось бы спасти свою шкуру. Но Рубен Карленович пошел иным путем, был пойман и доставлен в Баку.

При этом, как-то никому и в голову не приходит выдвигать Самвела Бабаяна или Виталия Баласаняна на получение Нобелевской премии мира. Да и находящихся в Баку бывших лидеров карабахской хунты, в диапазоне от Аркадия Гукасяна до Араика Арутюняна, на эту премию тоже никто не выдвигает. Им вполне, возможно, даже где-то обидно. Грабили они азербайджанские территории не меньше, чем Рубен Варданян, да и крови пролили много, азербайджанской и армянской.

Ну и где награда им со стороны инициативной группы, которая могла бы, по мнению этих преступников, попытаться обелить их? Нет этого. А все потому, что Варданян в свое время щедро подкупал людей через свои благотворительные фонды, формируя позитивный имидж. Вот и отрабатывают те, кто кормился с его рук, свой номер. Аморально? Да. Безнравственно? Конечно. А главное - бесперспективно.

Нет у Варданяна реальных шансов на получение Нобелевской премии мира. Есть только надежда создать информационный шум вокруг этой глупой инициативы ангажированных персонажей. Но и это никак не повлияет на судьбу Рубена Карленовича. Над ним будет суд, по итогам которого будет решено, сколько лет придется олигарху смотреть на небо в клетку.