Армяне готовы посылать своих детей на бессмысленную войну.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде во время эфира очередного выпуска аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.

Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком выпуска:

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