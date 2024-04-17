Источник: Агентство международной информации Trend

15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые совершил официальный визит в Армению. Хотя Астана и Ереван являются партнерами в составе различных региональных организаций, как экономических, так и военных, этот визит стал первым за пять лет президентства Токаева.

В течение многих лет отношения между двумя странами оставались достаточно напряженными. В 2016 году в Армении была развернута яростная кампания против Казахстана, после того как в Астане выразили поддержку позиции Азербайджана в карабахском конфликте. Хотя обе страны являются членами одного военного союза, ОДКБ, Казахстан все эти годы справедливо был на стороне Баку, что привело к протестам армян против бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. В том же году Назарбаев отменил свой визит в Армению. Теперь же, когда реалии в регионе принципиально изменились, нынешние руководители пробуют начать все с нуля.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует или, по крайней мере, пытается это делать, что взял курс на развитие торгово-экономических связей с региональными партнерами. И, действительно, в ходе визита Токаева в Ереван между двумя странами были подписаны десять двусторонних соглашений, меморандумов и протоколов о намерениях в сферах миграции, авиации, образования, экономики и торговли. Оба лидера наметили курс на увеличение двусторонней торговли, при этом экспорт из Казахстана в Армению может вырасти до 350 миллионов долларов. На сегодня же общий товарооборот между странами едва превышает 50 миллионов долларов. Сейчас перед Николом Пашиняном стоит вопрос о том, как реализовать этот потенциал?

Сегодня, спустя четыре года после окончания второй Карабахской войны, Армения все еще не участвует в экономических проектах регионального значения. За период 30-летнего конфликта с Азербайджаном ее экономические возможности стали максимально ограниченными. Ереван все также сильно зависит от своего главного экономического партнера - России. При этом Армения пытается выйти на европейский рынок. Препятствием этому сегодня является нерешительность армянского премьера в отношении разблокировки региональных коммуникаций, одного из основных принципов мирного договора с Азербайджаном.

Значение Южного Кавказа в транспортной системе Евразии существенно возросло за последние несколько лет, что подчеркнул Президент Токаев в ходе переговоров с армянским премьером. Казахстан же активно продвигает себя как ключевое транзитное звено между Китаем и Европой, что оправданно, так как традиционные маршруты, которые проходили через Россию, потеряли свою актуальность.

Средний коридор, который, наряду с другими странами, активно развивают Казахстан и Азербайджан, стал одним из ключевых проектов в регионе. Вклад в развитие этого маршрута вносят не только страны, которые непосредственно связаны с ним. ЕС через свои структуры уже обязался выделить 10 миллиардов евро на развитие инфраструктуры Среднего коридора. В январе этого года уже было предоставлено 2,97 миллиарда евро в виде двух кредитных линий от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Естественно, что премьер-министр Пашинян стремится интегрировать Армению в перспективные транспортные и логистические проекты в регионе. В этом контексте визит Президента Казахстана в Ереван выгоден обеим сторонам: Пашинян работает над развитием торговых путей своей страны, приближая ее к Европе и ее партнерам, в то время как для главы Казахстана Южный Кавказ представляет собой "окно в Европу". Поэтому ему принципиально важно, чтобы в регионе были стабильность и безопасность.

И если логистические вопросы между Баку и Астаной решены, Ереван все еще остается в стороне. Поэтому переговоры с казахстанским лидером как никогда были важны для Пашиняна, при этом обе стороны остались довольны их итогами. Теперь остается только один вопрос: как Никол Пашинян представляет себе развитие торговых связей с Центральной Азией и дальнейшую поставку товаров в Европу, если главный вопрос - закрытые границы с Азербайджаном и Турцией - все еще не решен? В экономическом плане без открытия границы между Азербайджаном и Арменией и запуска того же Зангезурского коридора ни Еревану, ни Астане на какой-то значимый прогресс в торговле рассчитывать не приходится.

Казахстан не раз успешно становился посредником в международных инициативах. В связи с этим на совместной пресс-конференции с армянским премьером Президент Токаев предложил рассмотреть Астану в качестве площадки для переговоров между Баку и Ереваном. Никол Пашинян не прокомментировал эту инициативу, однако вновь заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках согласованных принципов.

Сегодня, безусловно, Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению, как никогда прежде. И хотя Ереван явно все чаще посылает позитивные сигналы, этого недостаточно. Нужны конкретные действия - подписание мирного договора с Азербайджаном, делимитация границ, и, в результате, открытие транспортного сообщения. Тот факт, что Президент Токаев приехал в Ереван через месяц после того, как побывал в Баку, уже должен стать основным посылом для армянского премьера - без Азербайджана вопросы в регионе не решаются. Послание Президента Токаева Пашиняну ясно: существует широкий спектр экономических направлений, которые интересны как Астане, так и Еревану, и их развитие открывает широкие возможности для обеих стран, но армянскому премьеру следует решительно действовать в этом направлении. Поэтому этот визит, возможно, станет для Никола Пашиняна показателем того, что без урегулирования отношений с Баку надеяться на дальнейшее экономическое развитие не стоит.