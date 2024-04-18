Народ Новой Каледонии все больше теряет свои ценности, свою принадлежность. Новая Каледония заблокирована Францией.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил член Сената Новой Каледонии Людовик Була на конференции в Милли Меджлисе (парламент), посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Он отметил, что Новая Каледония должна передать свои ценности будущим поколениям.

"Мы стараемся передать свои ценности, принадлежность будущим поколениям, поддержать нашу молодежь, но у нас не так много ресурсов. Благодарим Азербайджан за поддержку. Наш визит сюда был очень плодотворным. Азербайджан - страна, которая является примером для всего мира", - добавил Л.Була.

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