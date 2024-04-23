Я с большой благодарностью отношусь к Азербайджану и к деятельности Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Москве сказал ветеран железнодорожной отрасли, работник Байкало-Амурской магистрали Ахит Гишлакаев.

"Когда мы приехали на БАМ в 74-м году, вместе с нами в вагоне ехали ваши земляки, азербайджанский отряд имени XVII съезда комсомола. Мы очень дружно прожили то время. Гейдар Алиев всегда с большим вниманием относился к проблемам, возникающим у работников БАМа. Огромная благодарность ему за это", - подчеркнул он.

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

БАМ - знаковый проект как для России, так и для Азербайджана. Успех строительства этой одной из самых протяженных железнодорожных линий в мире напрямую связан с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Будучи первым заместителем председателя Совмина СССР Гейдар Алиев стал первым руководителем, который принял решение ознакомиться с ходом строительства непосредственно на местах.

Именно его десятидневная поездка по БАМу стала поворотным моментом в строительстве магистрали.

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