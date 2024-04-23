https://news.day.az/politics/1654425.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии - ФОТО
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Чехии - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом было отмечено на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети.
Отметим, что 22 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Чешскую Республику. В рамках визита планируется проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами Чехии.
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