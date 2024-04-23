Кувейт приветствует договоренность между Азербайджаном и Арменией

Кувейт приветствует договоренность в связи с делимитацией, достигнутую между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальное агентство KUNA, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Кувейта.

"Договоренность, достигнутая между Азербайджаном и Арменией, является важным шагом на пути к обеспечению прочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа и скорому подписанию мирного соглашения", - говорится в заявлении МИД Кувейта.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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