Премьер-министр Норвегии приглашен на COP29

Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании Заур Ахмедов вручил послу Королевства Норвегия в Швеции Ауд Колберг пригласительное письмо, адресованное Президентом Ильхамом Алиевым премьер-министру Королевства Норвегия Йонасу Гар Стёре в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи был отмечен успешный опыт Азербайджана в сфере проведения престижных международных мероприятий.

Норвежской стороне была предоставлена информация о подготовке к COP29, также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Норвегией.

Посол Норвегии выразила благодарность в связи с пригласительным письмом и отметила, что оно будет передано по назначению в кратчайшие сроки.