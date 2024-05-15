Руководитель Администрации Президента Самир Нуриев встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко

15 мая руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, глава Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самир Нуриев встретился с находящимся с визитом в нашей стране заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Беларусью. Было отмечено, что искренние дружеские отношения глав наших государств сыграли важную роль в формировании и развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Также было отмечено, что в последние годы связи между двумя государствами успешно развиваются по многим направлениям, в том числе в политической, экономической и гуманитарной сферах, эффективное сотрудничество осуществляется в рамках международных и региональных организаций.

Самир Нуриев сообщил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за короткий период на освобожденных от оккупации территориях были проведены широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что в результате работ, проводимых в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в родные края, и в предстоящий период этот процесс ускорится.

На встрече было отмечено, что имеются широкие возможности для сотрудничества между двумя странами и на освобожденных от оккупации территориях, состоялся обмен по этому вопросу.

В завершение Самир Нуриев преподнес Игорю Петришенко книгу "Карабах до и после оккупации".

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