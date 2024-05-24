Парламент Азербайджана направил Чехии письмо протеста

24-го мая руководитель Рабочей группы по межпарламентским связям с Чехией Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев направил от имени членов группы письмо протеста членам группы дружбы по межпарламентским связям Чехия-Азербайджан Палаты депутатов парламента Чешской Республики.

Как передает Day.Az, в письме указывается, что высказывания заместителя председателя Палаты депутатов парламента Чехии Яна Бартошека, сделанные на встрече с послом Армении Ашотом Овакимяном, вызвали глубокое сожаление у членов рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Отмечено, что односторонние комментарии Яна Бартошека не только не отражают истину, но и противоречат духу дружбы и сотрудничества, возникшему и оправдавшему себя за последние годы между парламентами Азербайджана и Чехии. Также указывается, что, похоже, господин Бартошек не осведомлён об истинных причинах истории былого конфликта, как и о новых реалиях, сложившихся в регионе в последние 3 года, и о мирной повестке между Арменией и Азербайджаном. Высказывания заместителя председателя Палаты депутатов парламента дружественной страны господина Бартошека наносят ущерб здоровому сотрудничеству и дружеским отношениям между нашими странами.

В тексте письма говорится: "Рабочая группа по межпарламентским связям с Чехией доводит до сведения господина Бартошека, что 20% территории Азербайджанской Республики были оккупированы Арменией в течение 30 лет. За этот период Армения разграбила и разрушила населённые пункты, принадлежащие азербайджанцам, уничтожила и сфальсифицировала исторические и архитектурные памятники, а также осквернила религиозные сооружения, принадлежащие Азербайджану. Весь мир, включая саму Армению и страну господина Бартошека, Чешскую Республику, признали эту территорию неотъемлемой частью Азербайджана. В таких условиях, открытое игнорирование заместителем председателя официальной позиции его собственного государства по данному вопросу или преднамеренное искажение фактов вызывает у нас изумление и глубокое сожаление".

Сообщается, что члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия осуждают заявление господина Бартошека и надеются, что он исправит допущенную политическую ошибку.

В заключение в письме содержится просьба донести позицию рабочей группы до руководства Палаты депутатов парламента Чехии.

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