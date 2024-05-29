Армянские олигархи открещиваются от Баграта

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянские олигархи открещиваются от Галстаняна.

Day.Az представляет публикацию:

"Похоже, Баграту Галстаняну все сложнее искать спонсоров для своей деятельности. Армянские СМИ сообщают, что Багратион пытается наладить связи с крупнейшим олигархом Армении Гагиком Царукяном.

Баграт даже отправился домой к Царукяну, чтобы за чашечкой тутовой водяры договориться о поддержке и спонсорстве себя со стороны олигарха.

Но не повезло: Царское отказался. Больше того, источники в окружении олигарха утверждают, что после этой встречи Царукян заявил, что не будет рисковать собой и своими деньгами ради Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна - потому что знает, что тогда власти возьмутся и за него.

Пашинян продолжает делать Баграта крайне токсичным. Уличат в симпатиях - останешься либо без денег, либо без головы, либо и без головы, и без денег одновременно".