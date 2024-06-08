https://news.day.az/politics/1666743.html Мы поддерживаем усилия по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе - Абдель-Фаттах ас-Сиси
Мы поддерживаем усилия по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе - Абдель-Фаттах ас-Сиси
Я еще раз сказал господину Президенту о важности усилий по обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе и о нашей поддержке этих усилий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Подчеркнув, что эти усилия станут большим вкладом в развитие стран и народов региона, Президент Египта отметил: "Я также сказал господину Президенту, что на очередном этапе мы станем свидетелями развития двусторонних отношений во всех сферах".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре