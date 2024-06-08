https://news.day.az/officialchronicle/1666712.html Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
8 июня в Каире Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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