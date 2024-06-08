Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы

8 июня в Каире Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах ас-Сиси выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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