МИД Азербайджана обратился к Франции

Мы обеспокоены насилием со стороны полиции и применением слезоточивого газа против протестующих в ряде городов Франции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.

"Неприемлемо чрезмерное применение силы против мирных протестующих, пользующихся правом на свободу собраний и выражения мнений. Мы призываем правительство Франции безотлагательно принять меры по деэскалации ситуации", - отмечается в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!