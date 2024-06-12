https://news.day.az/politics/1667549.html МИД Азербайджана обратился к Франции
МИД Азербайджана обратился к Франции
Мы обеспокоены насилием со стороны полиции и применением слезоточивого газа против протестующих в ряде городов Франции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.
"Неприемлемо чрезмерное применение силы против мирных протестующих, пользующихся правом на свободу собраний и выражения мнений. Мы призываем правительство Франции безотлагательно принять меры по деэскалации ситуации", - отмечается в публикации.
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