Лавирование Никола Пашиняна: не первое и не последнее

Автор: Акпер Гасанов

О том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян является популистом, который готов многократно менять свою позицию по тому или иному вопросу, писалось не раз. И вот, он дал очередной повод для констатации очевидного.

"Я считаю, что попытка поставить вопрос о внесении поправок в Конституцию Армении на стол переговоров - это торпедирование мирных переговоров", - изрек Пашинян сегодня в беседе с журналистами.

Таким образом он ответил на уместное, недавнее напоминание Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Наша позиция основана на международных правовых нормах У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат территориальные претензии к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турок лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И, конечно же, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной, просто невозможно", - подчеркнул глава нашего государства.

Тут имеет смысл напомнить, что сам Никол Пашинян недавно утверждал, что Армении нужна новая Конституция, а не поправка к Конституции. Это заявление он сделал во время обсуждения деятельности Минюста Армении в 2023 году.

В своем выступлении Пашинян сказал: "Мир меняется, наш регион неизбежно изменится, что бы мы ни думали об этой эволюции, Республика Армения тоже изменится и должна измениться. И в этом случае мы не должны останавливать эту эволюцию, которая сама по себе нелогична, а наоборот, мы должны управлять ситуацией в соответствии с интересами Армении".

О необходимости изменения Конституции РА и герба этой страны, на котором нарисована гора Агрыдаг, находящаяся на территории Турции, говорил и спикер армянского парламента Ален Симонян. И что теперь? А теперь Пашинян совершил очередной "финт ушами". Он опроверг самого себя и Алена Симоняна. Причем, делает он это очень примитивно и смехотворно, пытаясь обвинить Азербайджан во "вмешательстве во внутренние дела Армении, а также к инициированию процессов, основанных на определенной дезинформации" этой страны.

Поразительная наглость, кончено. Знает же Никол Воваевич, что официальный Баку абсолютно прав в своих требованиях. Знает он и о том, что в Конституции Армении прописано, что в качестве основной цели принимаются национальные ценности, включенные в Декларацию независимости. А эта Декларация называет восточные провинции соседней Турецкой Республики "Западной Арменией" . Там же говорится об "объединении" Армении и "нагорно-карабахской республики".

Помнит Пашинян и о том, что Конституция Армении уже не раз подвергалась изменениям. Достаточно вспомнить про референдум, который состоялся в ноябре 2005 года. По его итогам Армения перешла к полупрезидентской форме государственного правления. Второй референдум состоялся в декабре 2015 года, ознаменовав переход к парламентской системе. Кроме того, в июне 2020 года тогдашний президент РА Армен Саркисян подписал пакет изменений и дополнений к конституционному закону "О регламенте Национального собрания" и смежным законам, принятый Национальным собранием.

Согласно этим изменениям, президент РА лишается полномочий подписывать поправки к Конституции, принятые Национальным собранием. Как видим, когда есть на то необходимость, в Армении идут на внесение изменений в Конституцию своей страны. Так почему бы их не внести и сейчас, если от этого зависит подписание мирного договора с Азербайджаном?! Вон, Никол Воваевич уже и про открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией уже рассуждает.

По его мнению, оно возможно до подписания мирного договора.

"Вполне можно сформировать реальный мир путем практических шагов и только потом подписать соглашение", - сказал армянский премьер журналистам.

Но, делать последний и важный шаг на пути к миру, он не готов. Вполне возможно, что ему это посоветовали внешний кураторы. Например, президент Франции Макрон, который всегда был против окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

О том, что официальный Ереван делает множество алогичных, попросту нелепых шагов заявил уже и бывший соратник Пашиняна, лидер партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, касаясь участия Армении, на уровне заместителя министра иностранных дел, в Конференции по восстановлению Украины (UCR2024). Азербайджан на этой конференции представлял глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов.

Он констатировал, что Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, и указал на то, что Баку выступает за скорейшее прекращение боевых действий, а также дипломатическое решение конфликта на основе норм международного права. Министр добавил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине. На сегодняшний день, по словам Байрамова, Азербайджан оказал Украине помощь в размере 40 млн долларов.

Замечу также, что глава МИД Украины Д.Кулеба встретился с Байрамовым и выразил благодарность за оказываемую его стране гуманитарную помощь и восстановительные работы со стороны Азербайджана. Армению украинская сторона благодарить не стала, ее не удостоили встречи. И прав, как это не парадоксально, Эдмон Марукян, который вопит о том, что Армени не может восстанавливать Украину, так как она сама нуждается в восстановлении.

"В результате наводнения мы понесли и ущерб в 200 млн. долларов", - напомнил он.

Сам Пашинян недавно также принялся вымаливать финансовую помощь из-за рубежа для ликвидации последствий наводнения. Но, гонца в Германию, для участия в Конференции по восстановлению Украины, послал. И это было очередное доказательство того, сколь нелепой, зависимой от приказов извне, является армянская внешняя политика. Впрочем, мы же помним, что и сам Пашинян проделал путь от утверждения, что "Карабах - это Армения и точка" до регулярного признания территориальной целостности Азербайджана. Так что, вполне возможно, что он еще раз совершит "финт ушами", согласившись в итоге на внесение изменений в Конституцию Армении. Впрочем, если он этого не сделает, то Азербайджан ничего не теряет. Мы свое вернули, мы развиваемся, а Армения все глубже вязнет в болоте разного рода проблем.