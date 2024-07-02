На избирательных участках в Нахчыване имеется ряд проблем.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов подчеркнул, что в случае необходимости в Нахчыван будет отправлен представитель ЦИК.

"Мы должны обеспечить всем необходимым оборудованием избирательные пункты на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыване. По имеющейся у меня информации, в Нахчыване есть ряд проблем на участках.

Мы задокументируем все на местах. Освобожденные от оккупации территории и Нахчыван всегда в центре нашего внимания", - добавил он.

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