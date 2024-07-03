Стал известен состав Центрального избирательного штаба партии "Ени Азербайджан"
Стали известны имена полномочных представителей партии "Ени Азербайджан" и уполномоченных по финансовым вопросам на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, на заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было назначено 77 полномочных представителей ПЕА и один представитель по финансовым вопросам.
Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов.
С полным списком представителей можно ознакомиться по ссылке.
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