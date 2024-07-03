Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную Азербайджаном

Китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в "Совместной декларации Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики об установлении стратегического партнерства", принятой 3 июля в Астане.

Согласно Декларации, терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу всему международному сообществу и требуют объединения общих усилий для предотвращения и противостояния этим вызовам.

Было заявлено, что стороны продолжат оказывать решительную поддержку друг другу по пути развития, выбранного в соответствии со своими национальными особенностями, готовы осуществлять сотрудничество для достижения общего развития и процветания, будут поддерживать тесные контакты и координацию по важнейшим вопросам национальной, а также региональной и глобальной безопасности, укреплять доверие, не позволять какими бы то ни было силам использовать территорию своего государства для осуществления действий против другой Стороны.