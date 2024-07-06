Названо число лиц, подавших заявки на выдвижение своей кандидатуры в депутаты

Из 48 избирательных округов 86 человек подали заявки на выдвижение своей кандидатуры в депутаты. Из них уже утверждены кандидатуры 10 человек. 2 из них получили подписные листы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что они должны собрать 450 подписей. "1 человек может поставить подпись в поддержку нескольких кандидатов", - добавил он.

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