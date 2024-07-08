https://news.day.az/politics/1673345.html 30 лет я молила Всевышнего о том, чтобы вернуться в Шушу - Тарана Мурадова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
30 лет я молила Всевышнего о том, чтобы вернуться в Шушу - Тарана Мурадова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостьей передачи стала народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова.
По словам Мурадовой, 30 лет назад она принимала участие в фестивале "Харыбюльбюль".
"30 лет я молила Всевышнего о том, чтобы вернуться на эту землю, чтобы почувствовать ее, вот этот дух <...>. И я вернулась сюда через 30 лет и поклонилась тем, кто освободил наши земли от оккупации", - сказала она.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:
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