30 лет я молила Всевышнего о том, чтобы вернуться в Шушу

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостьей передачи стала народная артистка Азербайджана, проректор Бакинской академии хореографии Тарана Мурадова.

По словам Мурадовой, 30 лет назад она принимала участие в фестивале "Харыбюльбюль".

"30 лет я молила Всевышнего о том, чтобы вернуться на эту землю, чтобы почувствовать ее, вот этот дух <...>. И я вернулась сюда через 30 лет и поклонилась тем, кто освободил наши земли от оккупации", - сказала она.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: