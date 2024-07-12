Турция желает скорейшего заключения мира между Азербайджаном и Арменией

Турция желает, чтобы между Азербайджаном и Арменией как можно скорее был бы подписан мирный договор и воцарился мир.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Вашингтоне в рамках саммита НАТО, отвечая на вопрос "Может ли мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией быть подписано до конца этого года?".

"Мы хотим как можно скорее увидеть этот мир между двумя странами", - сказал турецкий лидер.

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