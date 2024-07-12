https://news.day.az/politics/1674380.html Турция желает скорейшего заключения мира между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган
Турция желает скорейшего заключения мира между Азербайджаном и Арменией - Эрдоган
Турция желает, чтобы между Азербайджаном и Арменией как можно скорее был бы подписан мирный договор и воцарился мир.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Вашингтоне в рамках саммита НАТО, отвечая на вопрос "Может ли мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией быть подписано до конца этого года?".
"Мы хотим как можно скорее увидеть этот мир между двумя странами", - сказал турецкий лидер.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре