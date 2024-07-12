Товузские бои были одним из ключевых этапов на пути к победе Азербайджана в 44-дневной войне

Прошло четыре года с товузских боев, одного из ключевых этапов на пути к славной победе Вооруженных сил Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев, путь Вооруженных сил Азербайджана к великой Победе прошел через апрельские бои 2016 года, бои 2018 года по освобождению села Гюннут и товузские бои 2020 года, передает Day.Az.

"Эти бои показали, что азербайджанская армия способна предотвратить любые провокации и атаки противника. В ходе боев были уничтожены большое количество военных объектов и живая сила противника. Личный состав противника был вынужден оставить свои позиции и отступить. В этих боях азербайджанская армия развенчала мифы об армянской армии", - сказал он.

Военный эксперт Рамиз Марданлы сказал Trend, что товузские бои являются одним из основных этапов на пути Азербайджана к славной победе в Отечественной войне.

"Наша героическая армия нанесла сокрушительный удар по противнику, решительно предотвратив его гнусные намерения. Товузские бои - один из важнейших этапов на пути к победе в Отечественной войне, одной из самых славных страниц истории Азербайджана. В результате Второй Карабахской войны в 2020 году наши земли были освобождены от оккупации", - сказал он.

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