Выдвинут 431 кандидат в депутаты в связи с парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

"Кандидатура 261 человека, выдвинутого на пост депутата, утверждена, из них 213 человек получили подписные листы. 9 человек уже заполнили подписные листы и вернули их для регистрации кандидатуры", - сказал он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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