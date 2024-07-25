Ереван готовит ответ на 10-й пакет предложений Баку по мирному договору

Ереван готовит ответ на последний 10-й пакет предложений относительно проекта мирного договора, направленного из Баку.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения готова подписать соглашение в кратчайшие сроки в соответствии с уже озвученными и представленными принципиальными положениями", - сказала она.

Отметим, что 26 июня Армения получила от Азербайджана новый пакет предложений по проекту мирного договора.

4 июня пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Армения ответила на последние предложения Азербайджана по проекту мирного договора направлением пересмотренной 9-й редакции.

8 апреля Ереван направил ответ на 8-ю редакцию предложений Баку по мирному договору.

Напомним, что ранее 4 января 2024 года Армения направила в Азербайджан свою версию текста мирного договора. В феврале Армения получила от Азербайджана дополнительные предложения по мирному договору. Работа над текстом мирного договора ведется непосредственно между Баку и Ереваном.

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