Пресечена попытка Армении провести разведку над Лачинским районом

28 июля около 17:40 квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, попытался совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Лачинского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате бдительности наших подразделений деятельность очередного беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами и он был выведен с территории",- говорится в сообщении ведомства.

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