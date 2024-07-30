Али Асадов обсудил с новым первым вице-президентом Ирана сотрудничество стран в ряде сфер - ФОТО
30 июля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Тегеране с новоназначенным первым вице-президентом Ирана Мухаммедом Резой Арефом.
Как сообщает во вторник Day.Az, Али Асадов поздравил Мухаммеда Резу Арефа с назначением на этот пост.
На встрече было выражено удовлетворение развитием между двумя государствами основанных на исторических корнях отношений в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и многих других сферах.
Были проведены обсуждения по расширению азербайджано-иранского сотрудничества в различных направлениях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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