Задержанный в РФ прокурор-армянин пытается обманом избежать тюрьмы

Высокопоставленный прокурор-армянин из Северной Осетии Григорий Авакян, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, попросил отправить его на войну в Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что 24 июля прокурор направил в Следственный комитет (СК) России ходатайство с просьбой отправить его на войну в Украине. Он уже прошел военно-врачебную комиссию.

По информации Baza, подчиненная Авакяна обвинила его в изнасиловании в начале июля. По ее словам, прокурор подмешал ей сильнодействующее вещество и насиловал в течение часа прямо в здании прокуратуры. Якобы потом мужчина предлагал ей деньги, чтобы уладить дело. Однако пострадавшая все же подала в полицию заявление об изнасиловании. В тот же день Авакян написал заявление на увольнение из прокуратуры по собственному желанию.

Потерпевшая отметила, что после начала следствия запись видеонаблюдения из кабинета, в котором произошло преступление, пропала. Позже в этом помещении начался плановый ремонт. Женщина подчеркнула, что она против отправки Авакяна на войну в Украину. По ее мнению, таким образом, злоумышленник хочет избежать уголовной ответственности.

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