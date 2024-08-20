Ереван за 24 часа не нашел слов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Визит Владимира Путина в Азербайджан запомнился не только плодотворными встречами и подписаниями важнейших документов, но и тем, как на это все реагировали в Армении, которая по сей день обвиняет Россию во всем, что придет в голову. Особенно на фоне того, что вчера министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, премьер-министр Армении Никол Пашинян саботирует трехсторонние договоренности по Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном.

"К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, саботирует. Очень трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции. Но я убежден, что основа, заложенная в рамках трехсторонних встреч, в трехсторонних документах, она в полной мере сохраняет актуальность", - сообщил Лавров.

Ереван сутки молчал и тут взорвался сериями оправдашек, которые было поручено огласить МИД Армении.

Там, по традиции, сразу начали давить на то, что "это не мы, это вы".

"Не соответствующие действительности, очевидно предвзятые, зачастую неуважительные комментарии различных официальных лиц МИД России в отношении Армении, к сожалению, давно не новы, и, как вы могли заметить, мы на них уже давно не реагируем. Тем не менее, мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Министр иностранных дел страны, некогда взявшей на себя роль посредника, подписавшей Заявление от 9 ноября 2020 года, на основе которого она развернула миротворческие силы в регионе, не может не видеть, что в этом Заявлении нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим Заявлением. Мы также считаем, что министр иностранных дел России прекрасно осведомлен, что, кроме публичных документов, Армения не является участником какой-либо иной договоренности и, следовательно, не может их саботировать. Считаем необходимым также подчеркнуть, что представленный Правительством Республики Армения проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состояться буквально в любой момент. Проект "Перекресток мира" получил положительный отклик со стороны ряда международных партнеров. Призываем коллег из МИД России не саботировать его реализацию и не подрывать усилия по достижению мира на Южном Кавказе предвзятыми заявлениями. Правительство Республики Армения многократно подтверждало и в очередной раз подтверждает свою приверженность мирной повестке и сделает все от нее зависящее для ее успешной реализации", - изрекли в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Высокоинтеллектуальные ответы, неправда ли? Мы не можем ничего саботировать, потому что мы с краю.

Во-первых, причем тут "Перекресток мира", о котором ничего не говорилось в заявлении от ноября 2020-го года и который никто не вспоминает, кроме самой Армении?

Во-вторых, Армения, подписав то заявление, взяла на себя ряд обязательств, большинство из которых не было выполнено. Среди них, например, был полный вывод армянских ВС с азербайджанских территорий. Азербайджан в конечном итоге решил вопрос силой. Кроме того, Ереван должен был открыть коридор в Нахчыван. Параллельно с этим армянская сторона во всю саботирует подписание мирного договора (он давно уже был бы подписан), противится делимитации границы и открытию транспортных коридоров, включая Зангезурский, пытаясь использовать внешние силы оказать давление на Азербайджан, используя надуманные предлоги и необоснованные обвинения. Это мы еще не говорим о последний обстрелах по позициям азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Как видим, действия Армении противоречат взятым на себя обязательствам. Вместо конструктивного подхода к урегулированию вопросов постконфликтновго периода, Ереван продолжает делать финты ушами с целью бесконечно отложить мирные инициативы, нарушая при этом достигнутые договоренности. Азербайджан же, напротив, последовательно реализует свои цели, несмотря на сопротивление и попытки внешнего давления. Все эти вопросы должны быть решены, ибо они остаются ключевыми для устойчивого мира в регионе.

Армения не может бесконечно перекладывать ответственность за свои неудачи на Россию и использовать это как оправдание для затягивания подписания мирного договора с Азербайджаном. Важно признать, что ответственность за выполнение международных обязательств лежит на самой Армении. Постоянные обвинения в адрес других не решают проблемы и не способствуют долгосрочному миру и стабильности. Затягивание процесса мирного урегулирования лишь усугубляет ситуацию, создавая дополнительные препятствия. Армении необходимо взять на себя ответственность и приступить к реальным действиям, чтобы обеспечить будущее своего народа и внести вклад в безопасность всего региона.