Автор: Байрам Эльшадов

Как мы сообщали ранее, Армения приступила к предметным переговорам с США о строительстве нового атомного энергоблока на замену действующей Мецаморской АЭС, которая представляет угрозу для всего региона. Опасность Мецаморской АЭС наконец-то признали сами армяне. Так, согласно сообщению представителя Госдепартамента, США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123", утверждение которого позволит Армении получить доступ к американским технологиям в области гражданской ядерной энергетики.

Если Армения присоединится к "Соглашению 123", это может проложить путь для разработки и строительства новой атомной электростанции в Армении с использованием американских технологий, которая заменит Мецаморскую АЭС, построенную еще в советское время.

Мецаморская АЭС была построена в 1969 году и априори является устаревшей. Она расположена в активной сейсмической зоне, что делает атомную станцию одной из самых опасных в мире. О чем неоднократно предупреждали как азербайджанские, так и зарубежные СМИ. Однако армяне так и не закрыли Мецаморскую АЭС и по сей день продолжают подвергать риску жизни населения региона.

С чего же вдруг сейчас армяне так переполошились и хотят новую АЭС вместо Мецамора? Дело в банальной политике. Армения пытается всеми фибрами души показать Штатам свою лояльность и поэтому пытаются построить АЭС по американским стандартам. Словом, лишний повод насолить России. Но при этом сами армяне невольно прокололись, ведь столь давние утверждения армянской стороны о том, что "Мецаморсая АЭС является безопасной" оказалось чистой ложью.

Кроме того, в Армении не учли, что такая, американская энергия обойдется им дороже, что ударит по карманам по всей стране. Ереван, очевидно, намерен во что бы то ни стало продолжать подлизываться к американцам и усугубить и без того натянутые отношения с РФ.

Напомним, Совет Министров СССР и Совет Министров Армянской ССР приняли решение об остановке Армянской АЭС в декабре 1988 года в связи с большой опасностью её работы в условиях сейсмически неустойчивой зоны. Однако спустя 5 лет правительство Республики Армения 7 апреля 1993 года приняло решение "О начале восстановительных работ и возобновлении эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС". А теперь Мецаморскую АЭС, по утверждению самих же армян, надо закрывать. Вы уж определитесь.