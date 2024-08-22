Бакинская инициативная группа и Бонайре подписали заключительное заявление

Между Бакинской инициативной группой и Бонайре было подписано заключительное заявление.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, подписание состоялось в ходе международной конференции, организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) и Движением за права человека и перемены на острове Бонайре.

"Бонайре ищет поддержки у международного сообщества, чтобы выступить за его регистрацию в качестве несамоуправляемой территории для защиты и обеспечения права народа Бонайре на самоопределение и самоуправление", - сказал руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция, посвященная острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступили Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" приняли участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции приняли участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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