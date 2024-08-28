Автор: Акпер Гасанов

В углу плакал Паниковский. "Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят". "Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут", ответил ему Остап Бендер. Такой вот эпизод из романа "Золотой теленок" вспомнился мне в связи с тем, что было опубликовано в армянской прессе.

Там радостно сообщили о том, что Центр международного и сравнительного права при поддержке Армянского правового центра, действующего в системе "Ай дата", опубликовал подробный доклад, "посвященный недавней этнической чистке в Карабахе, вызванной проводимой Азербайджаном антиармянской дискриминационной политикой".

И тут важно внести ясность в происходящее. Начнем с того, что из себя представляет этот самый Центр международного и сравнительного права. Как они сами пишут о себе, это - независимая открытая площадка, которая занимается экспертизой в области международного права, международного частного права и международного арбитража, а также сравнительного правоведения.

Такого рода организаций, готовых измерять хоть ширину озоновой дыры, хоть влияния велотуров Никола Пашиняна на решение демографических проблем Армении- пруд пруди. Есть они и в России. Говоря конкретнее- на Кадашевской набережной, в шаговой доступности до трех станций метро - "Третьяковская", "Новокузнецкая", "Полянка". Да, именно там расположен офис тех, чьи анализы радостно изучают и демонстрируют всем армянские СМИ.

Их понять можно. Ведь за эти анализы заплачено больше, чем каждый из читающих эти строки заплатил за сданные в местную поликлинику анализы. Но просто диву даешься, как же лихо раскрутили москвичи Армянский правовой центр, действующий в системе "Ай дата". "Без лоха и жизнь плоха"- пример реализации несложной житейской формулы был продемонстрирован очень четко.

Да, московские дельцы не остались глухи к стонам "армянских Паниковских", не стали советовать им обращаться во Всемирную лигу сексуальных реформ. Они "умыли" армян по самому высокому тарифу. Удовлетворение клиентов было как сольным, так и групповым, с исполнением самых извращенных фантазий заказчика. Вполне возможно, что в ходе процесса было слышно известное: "Пилите, Шура, пилите".

Так или иначе, но армянская сторона испытала радость не меньшую, чем Эллочка Щукина при виде чайного ситечка. О том, что дикой и анекдотичной выглядит ситуация, когда армянская организация из США заказывает нужный поток глупости и лжи у российских ловкачей, монетизирующих чужие комплексы, в "Ай дате" даже не подумали.

В итоге, в Центральном офисе Бюро "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн принялись цитировать то, за что они сами и заплатили. Сказать, что это очень походило на письмо самому себе- ничего не сказать. Но в том-то и дело, что таков реальный интеллектуальный уровень армян из "Ай дата", что они рады и этому. Сами поют, сами пляшут, сами себе аплодируют.

Это, конечно же, сеанс самоудовлетворения. Но ничего иного коллективному "армянскому Паниковскому" не остается. Ведь, новая реальность в регионе Южного Кавказа пишется не ими, а Азербайджаном. Наша страна восстановила свою территориальную целостность и возрождает Карабах стремительными темпами. Наша страна реализовала все крупнейшие региональные проекты, изолировав от них Армению.

Казалось бы, пора наконец сделать выводы из происходящего, пора найти и устранить причину тотальных армянских проблем. Но, как видим, все происходит иначе. Армения все еще мечтает о "золотой гире". А когда снова оказывается, что ее нет, Армения и армянская диаспора жалуются всему миру на Азербайджан. Жду теперь личного обращения руководства "Ай дата" во Всемирную лигу сексуальных реформ. Ничем получится не хуже, чем заказ на ахинею от Центра международного и сравнительного права.