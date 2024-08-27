Швабе "прикинулся шлангом": Азербайджан своей позиции не поменяет

Автор: Акпер Гасанов

Просто эталонную наглость демонстрирует депутат Бундестага, уполномоченный правительства Германии по вопросам свободы религий и убеждений Франк Швабе (СДПГ). Верещит он сейчас, на чем свет стоит. Разве что пятками себя в грудь не бьет. А все почему? Потому, что запретили ему въезд на территорию Азербайджана. Того самого, который он целенаправленно очернял, безостановочно играя на чужой кожанной свирели.

Напомню, если кто забыл, что в январе нынешнего года азербайджанская делегация в ПАСЕ покинула данную организацию после того, как там начали процедуру, которая в итоге привела бы к ограничению прав Азербайджана. То есть, наша делегация поступила красиво, сыграв на опережение и громко хлопнув дверью. Но кто ее вынудил пойти на столь крайний шаг? Те самые господа и дамы, что вопят теперь по поводу того, что объявлены нашей страной персонами нон-грата.

И впереди этой колонны очернителей Азербайджана шествовал именно Франк Швабе. Это он обвинил Азербайджан в "массовых нарушениях прав человека в Карабахе". Если же говорить более детально, то речь шла о том, что "в 2023 году азербайджанская сторона не разрешила посетить Лачинский коридор и осуществлять мониторинг ситуации в Карабахе, а также встретиться с азербайджанскими "политзаключенными".

То есть, перед нами был пример попыток осуждения Азербайджана за то, что мы на своей территории сделали то, что соответствует нашим законам. Нас обвинили в том, что Азербайджан имел "наглость" бороться с армянским сепаратизмом, с карабахской хунтой. С той самой, которая политически поддерживалась, финансировалась и вооружалась Арменией.

Которую, отдельно отмечу, никто из ПАСЕ так и не признал. За долгие годы, что длилась оккупация 20% территорий Азербайджана, ПАСЕ даже не смогла осудить Армению, которая проигнорировала ее резолюцию 2085, принятую 26 января 2016 года. В той резолюции ПАСЕ, напомню, содержалось требование о немедленном выводе Вооруженных сил Армении из региона и прекращение использования водных ресурсов властями Армении в качестве средства для выгоды только одной из сторон конфликта.

Азербайджан своими силами восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Но что мы увидели в ответ? Попытку давления на нашу страну. И то, что произошло в ПАСЕ- один из эпизодов грязной анти-азербайджанской кампании. Герр Швабе, став средством претворения этой кампании в жизнь, не мог не понимать, что его действия приведут к противодействию со стороны Баку.

Немец картинно удивляется тому, что он сам и прочие лица, проголосовавшие против азербайджанской делегации в ПАСЕ, внесены в список "нежелательных лиц". Он делает вид, что не в курсе позиции МИД нашей страны, согласно которой до восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ указанным лицам не будет разрешен въезд на территорию Азербайджана.

В интервью Frankfurter Rundschau Швабе утверждает, что "Азербайджан сам себя изолирует от европейского сообщества с помощью такого максимально эскалационного шага". Это чушь и ложь. Азербайджан стал жертвой несправедливости, неуважения к своей территориальной целостности, к памяти тех, кто погиб, в боях за ее восстановление. И к тем, кто проявил такое неуважение- соответствующее отношение.

Точно так же поступили бы и в любой иной стране мира, включая Германию. Но, Швабе "прикинулся шлангом". "Я ожидаю, что Германия, вместе с Советом Европы и другими европейскими странами, отреагирует дипломатическим путем. Ответ должен последовать не от 75 отдельных депутатов, а от Совета Европы как института, который подвергся опасному нападению. Этот орган, соответственно, и даст ответ", изрек он.

Ждать он может всего, чего хочет. Но реальность состоит в том, что Азербайджан уже сказал свое слово. Никто в Баку не собирается впускать в нашу страну Швабе и прочих ангажированных очернителей нашего государства. Что до СЕ, то еще в феврале Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко озвучил позицию нашего государства на сей счет.

"Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека", сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом. С тех пор ничего в позиции официального Баку не изменилось. И роптание Швабе, по большому счету, бесполезно. Тем более, что наша страна уже и заявку на вступление в БРИКС подала.