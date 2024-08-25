Новая провокация в Конгрессе США: американская поддержка армянского "реваншизма"

Автор: Акпер Гасанов

В Конгрессе США пройдет мероприятие, посвященное так называемому "арцаху- лопнувшему пузырю армянской мифологии. О том, что такое мероприятие будет иметь место, радостно поведал Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Сообщается, что некие конгрессмены и общественные деятели соберутся на Капитолийском холме 19 сентября.

Мол, встреча будет посвящена "привлечению Азербайджана к ответственности". За что? За "геноцид" в мифическом "арцахе" Кроме того, будет обсуждаться некая программа, которая призывает к безопасному возвращению армян в Карабахский экономический регион Азербайджана, как бы не называли его армянские провокаторы и реваншисты.

Тут сразу имеет смысл кое о чем напомнить. Во-первых, никакого "арцаха" никогда не было. Ни одна страна мира, включая США, никогда не признавали реальностью то, что является не более, чем плодом воспаленного воображения армянских мифотворцев. Во-вторых, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

В-третьих, последний лидер карабахской хунты по фамилии Шахраманян заявил о самоликвидации данного проекта.

В-четвертых, никакого "геноцида" в Карабахском экономическом регионе Азербайджана не было. Имел место добровольный и организованный выезд армян, незаконно проживавших на территории нашей страны, в Армению. Им наши пограничники еще и воду и сладости в дорогу давали.

В-пятых, из Армении, за минувший год, навсегда уже выехало свыше 10.000 армян, ранее незаконно проживавших на временно оккупированных территориях Азербайджана. Так что, армянам не уютно в Армении. И обвинять в этом Азербайджан можно с тем же "успехом, что справлять нужду против ветра. Результаты будут на лице. Впрочем, тут вопросы возникают не только к армянской стороне.

Нет, на примере донельзя коррумпированного Роберта Менендеса мы убедились в том, что армяне в США могут скупать и тамошних конгрессменов и сенаторов. Вопрос только в цене. Оптом, полагаю, выходит дешевле. Тем не менее, что-то, хотя бы отдаленно напоминающее совесть, американским сенаторам иметь все-же нужно. Потому, что они не только себя дискредитируют, но и свою страну.

Да, мы помним о том, что именно Конгресс США в 1992 году проголосовал за принятие позорной 907-ой резолюции. В год, когда Армения оккупировала Шушу и Лачин, когда был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, мы увидели такой вот шаг со стороны Конгресса США. И это то пятно, от которого американской стороне никогда не отмыться.

Как не отмыться ей и от того, что именно США выделяли ежегодную и официальную финансовую помощь карабахской хунте. Да, лоббировали это решение армянские американские организации, но голосовали за него именно американские конгрессмены. И никакими фразами о том, что "конгрессмены в США независимы", это пятно не смоешь. Потому, что в реальности это примитивная ложь и опытка оправдать анти-азербайджанские действия.

Увы, но и нынешнее мероприятие в Конгрессе США является такого рода пятном. Тем более, что мы видим углубляющееся военно-техническое сотрудничество между США и Арменией. По сути, в Вашингтоне поддерживают армянский "реваншизм" в разных формах и проявлениях. В этой связи напомню о том, что продемонстрировал посол США в Азербайджане Марк Либби каналу İTV. Он, в довольно резкой, если не сказать хамской манере, отверг материалы отечественных СМИ, в которых четко, с видео и фото, было доказано- прибытия 2 и 3 августа в ереванский аэропорт "Звартноц" двух американских военных бортов с вооружением и личным составом, который затем был расквартирован в Зангезуре.

В отечественных СМИ были раскрыты и маршруты следования американских самолётов - они прибыли в Ереван с военных баз США в Румынии и Катаре. Но, посол Либби, который уже не раз попадал в скандалы, в том числе и по причине своих неуместных заявлений и долгого нежелания посещать освобожденные от армянской оккупации территории нашей страны, снова повел себя не дипломатично.

Знаете, до чего он тогда договорился? До утверждения, что "есть те, кто хочет внести раздор, умышленно создать сложности в азербайджано-армянских отношениях". Вот прямо так. Словно между Азербайджаном и Арменией все было тепло, гладко и ровно, но тут влезли некие "силы", которые решили все испортить. В реальности, именно США и являются такими силами. Не только они, но они в первых рядах. И провокационное мероприятие в Конгрессе США является всего-лишь одним из доказательств этого бесспорного факта.