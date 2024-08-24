Как Никол Пашинян ушами финтил: анекдотическая "независимость Армении"

Автор: Акпер Гасанов

В Армении отметили 34-ую годовщину принятия Декларации независимости. Отмечать в Армении, в том числе и на государственном уровне, могут что угодно и когда угодно, вплоть до дня рождения очередного бойфренда Ким Кардашьян. Другое дело, что само словосочетание "независимость Армении" звучит, как известный и короткий анекдот про то, что Колобок повесился.

Ибо, в реальности, никакой независимости у Армении просто нет. Приведу в связи с этим всего один аргумент. Как заявил недавно первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян, эта страна не способна самостоятельно обеспечить защиту своих рубежей на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.

"Армения сегодня, чтобы не говорили, не готова к самостоятельной охране данных участков. У нас нет не только финансовых ресурсов, но и людских", - констатировал он.

И это, называя вещи своими именами, был приговор всей армянской, так называемой, "независимости". Но, ясное дело, в Армении готовы и данный аргумент отметать, настаивая на том, что их молоко черное, а их государство независимое.

Отрицание очевидного - это древняя армянская традиция, последовать которой решил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Проявилось это в его речи по поводу так называемого Дня независимости Армении. Герой "шашлычной революции", известный готовностью опровергать самого себя с невозмутимым выражением лица, на сей раз принялся весьма вольно трактовать Декларацию независимости Армении.

Дескать, она - это одно, а вот Конституция Армении - это совсем другое. Тем самым Пашинян стал напоминать продавца на российском рынке, который на вопрос местной покупательницы о том, какова на вкус айва, которой он торгует, ответил: "Вы яблоки ели? А вот это - совсем, совсем другое". В реальности, конечно, все совсем не так.

Дело в том, что в августе 1990 года Верховный Совет Советской Армении принял Декларацию независимости, которая содержит ссылку на постановление "О воссоединении Армянской ССР и "Нагорного Карабаха"". Соответственно, мы имеем дело с юридическими претензиям на азербайджанские территории. Отрицать это, не боясь прослыть лжецом, просто невозможно.

Но такая уж у Никола Воваевича уже сложилась репутация, что прослыть кем-либо еще, ему не боязно.

"В 1995 году, ссылка на Декларацию о независимости нашла место и присутствует до сих пор в преамбуле Конституции РА. Но, вопреки различным толкованиям, это не означает, что все содержание Декларации о независимости включено в Конституцию РА, и содержание этих двух документов идентично", - безбоязненно выставил он самого себя в шутовском свете.

Это был очередной сеанс саморазоблачения с его стороны. Ведь, Никол Воваевич самолично утверждал, что Армении необходима новая Конституция, которую народ будет считать своей, отражающей ее представления о государстве и взаимоотношениях с ним.

"Нам нужна новая Конституция, которая будет органически связана с народом - своим создателем", - талдычил он всего месяц с небольшим назад.

И вот - новый поворот и Никол всем врет. Правда же очевидна. О ней поведал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Втором Глобальном медиа-форуме в Шуше. Глава нашего государства указал на то, что невозможно подписание мирного договора между Баку Ереваном без внесения изменений в армянскую конституцию.

"В Конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно", - заявил Президент Азербайджана.

Он тогда вынужден был проводить дистанционный курс юридической и политической грамотности для Пашиняна. Глава нашего государства указал тогда на то, что Конституция выше любого другого документа, включая международный договор. Соответственно, "финтить ушами" у руководства Армении не получится. Но оно, как видим, именно на это и тратит время. Смешно? Конечно. Точно также, как фраза про "независимость Армении".