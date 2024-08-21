Входит-выходит, входит-выходит: армянский сеанс саморазоблачения

Автор: Акпер Гасанов

Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя. Этот, известный каждому юристу афоризм, снова был проигнорирован вчерашними карабахскими сепаратистами и их кураторами из числа представителей руководства Армении. К чему это привело? К появлению нового образца коллективного идиотизма в виде письма от имени целой "фракции нацсобрания арцаха".

Нет, в принципе, бывшие карабахские сепаратисты могли бы назвать себя и "членами правления планеты Земля" Могли бы они обратиться к "обитателям всех планет Солнечной системы", подчеркнув при этом, что предпочтение будет отдано армянам, которых найдут на Луне или на Марсе. Впрочем, все это, вполне может быть, ждет человечество в будущем.

Пока же мы увидели, что вчерашне карабахские сепаратисты, физически находящиеся в Армении, выступили с призывом, касающимся проведения в нашей столице СОР29. В этом призыве они умудрились наговорить просто невероятное количество глупости. Начиная, с чуши про "оккупацию арцаха", который никогда не был признан ни одним государством мира.

Вера в то, что лопнувший шарик еще как-то можно использовать - это к мультипликационным Ослику Иа, Пятачку и Винни-Пуху. Но, вчерашние карабахские сепаратисты, судя по всему, тоже любят смотреть, как что-то куда-то входит и выходит. Это не всегда про лопнувший шарик, но тут- да, про лопнувший шар мифа мирового армянства под названием "арцах".

Именно к нему, к мировому армянству а не к лопнувшему шарику, обратились авторы кляузы. И снова - выставили себя в глупом свете. "Мы призываем все армянство и заинтересованные страны, организации и отдельных лиц присоединиться к кампании, начатой центральным офисом Ай-Дат и генеральным прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо", говорилось в кляузе.

Которая, по сути, превратилась в явку с повинной. Ведь тут содержится признание со стороны бывших карабахских сепаратистов того, что Окампо банально куплен мировым армянством для осуществления анти-азербайджанской деятельности. Осталось теперь узнать только стоимость услуг этого Луиса Морено. Чтобы сравнить, например, с расценками представительниц иной, куда более древней, профессии.

И тут хочу напомнить, что бывшим карабахским сепаратистам не впервой делать заявления, посредством коих они выставляют своих же кураторов или подельников в глупом свете. Последний глава карабахской хунты Самвел Шахраманян, например, сделал не так давно очень важное, разоблачающее руководство Армении заявление.

По словам этого, чудом избежавшего поимки и доставки в Баку сепаратиста, так называемая "армия обороны Карабаха", аж до проведения однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, подчинялась Министерству обороны Армении и являлась его территориальным подразделением, о чем премьер-министр Армении Никол Пашинян "прекрасно понимает".

"До последнего дня "армия обороны Карабаха" подчинялась правительству Армении и являлась структурным подразделением Министерства обороны Армении", - заявил Шахраманян в беседе с журналистами.И это было не все. "Что касается того, что мы оставили там на миллиарды исправного оружия... Никол Пашинян должен хорошо знать, на чьем балансе находилось вооружение, кто отвечал за это вооружение, кому подчинялась "армия обороны", - добавил Шахраманян.

Какие еще будут сеансы саморазоблачения и разоблачения всех своих кураторов со стороны членов и руководства карабахской хунты- покажет время. Я лишь уточню, что нынешний пример такого "выхода на самих себя" доказывает нежелание официального Еревана осуществлять шаги к миру в регионе. Ведь поверить в то, что обращение от имени вчерашних сепаратистов, сидящих в Ереване, было написано без согласования с руководством РА, может только тот, кто привык безостановочно наблюдать за тем, как что-то и куда-то входит и выходит. Причем, не всегда это - лопнувший шарик, опускаемый в горшок.