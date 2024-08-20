EUObserver и цицероновский афоризм

Автор: Акпер Гасанов

Цицероновское изречение о том, что бумага все стерпит, доказало свою актуальность в очередной раз, теперь уже после появления статьи главного редактора EUObserver Элены Санчес Николас.

Ознакомившись с ее умозаключениями я очень пожалел, что этой дамы не было в числе участников Второго Глобального медиа-форума в Шуше. Ведь именно там Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал ответы на очень многие вопросы.

"В этом году конференция ООН по климату (COP29) пройдет в Азербайджане, стране, сильно зависящей от ископаемого топлива и известной своими давними нарушениями прав человека", - начала свой текст EUObserver.

Сразу, как говорится, объясняет читателю, какая это нехорошая страна - Азербайджан. И нефти у нее много, и СОР29 проводит, и с правами человека как-то не так.

Ну что, придется напомнить ответы главы нашего государства.

"Одна из конференций COP проходила в Глазго, в нефтедобывающей части Великобритании. Никто не обвинял Великобританию в том, что у нее есть нефть и газ", - заявил Президент Азербайджана, выступая на медиа-форуме в Шуше.

Он тогда же напомнил, что президент COP28 - ОАЭ тоже подвергался таким же нападкам, но, к сожалению, против нас это был такой широкий, скоординированный медийный процесс.

Да, он прав и пасквиль в EUObserver - тому доказательство. Почему пасквиль? Да потому, что там не было ни слова сказано про то, что миллион азербайджанцев стал беженцами и вынужденными переселенцам в результате захватнической, оккупационной политики Армении. Эта страна нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, но Элена Санчес Николас об этом ничего не написала. Ну и как теперь назвать написанное ею?!

"Правительство Азербайджана позиционирует это мероприятие как первую в истории акцию "СОР за мир", но что это означает, особенно для отношений между враждующими Азербайджаном и Арменией, остается неясным," - продолжает нести ахинею эта дама, которой явно не дает покоя то, что СОР29 пройдет в Баку. Но на этот вопрос уже был дан ответ главой нашего государства.

"Это конференция номер один в мире. Она проводится впервые на постсоветском пространстве. Для нас это уникальная возможность, что мы входим в высшую лигу. Мы занимаемся не только организационными вопросами, но и предпринимаем существенные инициативы. Мы активно работаем с развивающимися странами, наводя мосты между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Наше преимущество в том, что мы четыре года председательствовали в Движении неприсоединения - организации, объединяющей 120 стран. И нас выбрали единогласно, наше председательство было продлено еще на год единогласно", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Шуше.

Что до ясности в отношениях между Азербайджаном и Арменией, то тут вопросы нужно адресовать официальному Еревану. Официальный Баку, после полного восстановления нашей территориальной целостности в сентябре прошлого года, предложил подписать мирное соглашение с Арменией, основываясь на пяти фундаментальных принципах международного права. Официальный Ереван тянул с ответом три месяца.

А потом, уже в Англии премьер-министр Никол Пашинян банально сбежал от продолжения двустороннего переговорного процесса, по сути сорвав его. Но в EUObserver об этом чего не сказано. Зато, там приведено высказывание бывшего вице-председателя Глобального договора ООН и генерального директора Unilever Пола Полмана, который также подтвердил правоту цицероновского афоризма.

"Армения не может вести переговоры о мире с приставленным к голове оружием", - сказал он. Даже как-то неудобно напоминать о том, что почти три десятка лет Армения держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Это Армения держала у нашего виска пистолет. Причем, она и стреляла.

В том числе и в ходе 44-дневной войны, когда по приказу Никола Пашиняна были нанесены ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате которых погибли и получили ранения азербайджанские старики, женщины и дети. Первая Карабахская Война, как и 44-дневная война велась на нашей земле, а не на территории Армении. Но и обо всем этом не было н слова написано в EUObserver теми, кто придерживается убеждения, что бумага стерпит любую ложь и чушь.