Армения не хочет мира, альтернатива миру - война

Автор: Акпер Гасанов

"Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса", - заявили в Госдепартаменте США, в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки" относительно будущего формата Минской группы ОБСЕ и позиции американской стороны по нему.

Это был очень примечательный ответ со стороны США. Получается, что США вовсе не против иного формата переговоров между Баку и Ереваном. В том числе и двухстороннего, который доказал свою эффективность до тех пор, пока руководство Армении не предпочло снова действовать по указке из Парижа, отказавшись от продолжения такого формата.

Напомню, что правительство Великобритании предложило организовать встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях мероприятия в Оксфордшире. Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему азербайджанская сторона была очень удивлена. И о причине этого удивления на Втором Глобальном медиа-форуме в Шуше рассказал глава нашего государства.

"Всего четыре месяца назад канцлер Шольц организовал аналогичную встречу в Мюнхене, где он участвовал в течение пяти-шести минут, а затем ушел. Таков был формат встречи. Он должен был встретиться с обоими лидерами, затем сказать несколько вступительных слов и уйти. И именно так и произошло. Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос: если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? ", - задался резонными вопросами Президент Азербайджана.

Там же, отвечая на вопросы участников медиа-форума в Шуше, глава нашего государства сделал ряд важных заявлений. В частности, он указал на то, что Армения должна положительно ответить на наше предложение о совместном обращении Армении и Азербайджана в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует.

"Нет шансов, что Минская группа снова станет функциональной. Во-первых, потому что сопредседатели сейчас фактически находятся в состоянии войны друг с другом, я имею в виду двое против одного. Во-вторых, Франция полностью утратила шанс быть посредником или даже присутствовать на Южном Кавказе, потому что они не могут действовать в регионе без нашего согласия. Если они захотят сделать это без нашего согласия, то они снова потерпят неудачу. И снова это будет еще одно болезненное поражение для них", - четко обозначил свою позицию Президент Азербайджана.

Он добавил, что если Армения хочет сохранить Минскую группу де-юре, то она останется, но это означает, что территориальные претензии Армении к Азербайджану все еще существуют. И вот, радиостанция "Свобода" поинтересовалась у Министерства иностранных дел Армении, "делает ли Азербайджан роспуск Минской группы условием для подписания мирного договора, почему Ереван не согласен на роспуск и возможно ли, что в ближайшее время Армения передумает и вместе с Баку подаст совместное заявление о роспуске МГ в ОБСЕ"?

Вопрос, признаемся, сформулирован безграмотно, учитывая общеизвестную позицию официального Баку. Но, послушаем ответ армянского МИД.

"Армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора", - сказано было в заявлении.

И из этого ответа логически вытекает, что Армения пытается поставить телегу впереди лошади. Очевидно же, что не логично рассчитывать на подписание мирного договора между Баку и Ереваном в условиях, когда у Армении остаются территориальные претензии к Азербайджану. Что, кстати, видно на примере нежелания руководства Армении вносить изменения в Конституцию этой страны, убрав оттуда все, что содержит территориальные претензии к Азербайджану и Турции.

Да, перед нами очевидный саботаж мирных переговоров, на который официальный Ереван пошел по указанию из Парижа. И то, что на следующей неделе в Армению собирается приехать президент Франции Эммануэль Макрон говорит о том, что Ереван и Париж и дальше будут согласовывать эту свою повестку. Которая не сулит региону ничего позитивного, но вполне может привести к новой войне. Хотя бы потому, что война всегда и везде была и будет альтернативой миру.