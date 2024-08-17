Армения не хочет мира, альтернатива миру - война

Автор: Акпер Гасанов

"Правительство США поддерживает усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Мы готовы работать с обеими сторонами в любом формате, о котором стороны смогут договориться и в котором они смогут добиться прогресса", - заявили в Госдепартаменте США, в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки" относительно будущего формата Минской группы ОБСЕ и позиции американской стороны по нему.

Это был очень примечательный ответ со стороны США. Получается, что США вовсе не против иного формата переговоров между Баку и Ереваном. В том числе и двухстороннего, который доказал свою эффективность до тех пор, пока руководство Армении не предпочло снова действовать по указке из Парижа, отказавшись от продолжения такого формата.

Ереванское рандеву Никола и Эммануэля: лузер едет к лузеру - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Ереванское рандеву Никола и Эммануэля: лузер едет к лузеру - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Напомню, что правительство Великобритании предложило организовать встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях мероприятия в Оксфордшире. Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему азербайджанская сторона была очень удивлена. И о причине этого удивления на Втором Глобальном медиа-форуме в Шуше рассказал глава нашего государства.

"Всего четыре месяца назад канцлер Шольц организовал аналогичную встречу в Мюнхене, где он участвовал в течение пяти-шести минут, а затем ушел. Таков был формат встречи. Он должен был встретиться с обоими лидерами, затем сказать несколько вступительных слов и уйти. И именно так и произошло. Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос: если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон, Оксфордшир? ", - задался резонными вопросами Президент Азербайджана.

Там же, отвечая на вопросы участников медиа-форума в Шуше, глава нашего государства сделал ряд важных заявлений. В частности, он указал на то, что Армения должна положительно ответить на наше предложение о совместном обращении Армении и Азербайджана в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует.

"Нет шансов, что Минская группа снова станет функциональной. Во-первых, потому что сопредседатели сейчас фактически находятся в состоянии войны друг с другом, я имею в виду двое против одного. Во-вторых, Франция полностью утратила шанс быть посредником или даже присутствовать на Южном Кавказе, потому что они не могут действовать в регионе без нашего согласия. Если они захотят сделать это без нашего согласия, то они снова потерпят неудачу. И снова это будет еще одно болезненное поражение для них", - четко обозначил свою позицию Президент Азербайджана.

Армения не хочет мира: очевидное признал Папоян - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Армения не хочет мира: очевидное признал Папоян - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Он добавил, что если Армения хочет сохранить Минскую группу де-юре, то она останется, но это означает, что территориальные претензии Армении к Азербайджану все еще существуют. И вот, радиостанция "Свобода"  поинтересовалась у Министерства иностранных дел Армении, "делает ли Азербайджан роспуск Минской группы условием для подписания мирного договора, почему Ереван не согласен на роспуск и возможно ли, что в ближайшее время Армения передумает и вместе с Баку подаст совместное заявление о роспуске МГ в ОБСЕ"?

Вопрос, признаемся, сформулирован безграмотно, учитывая общеизвестную позицию официального Баку. Но, послушаем ответ армянского МИД.

"Армянская сторона может рассмотреть вопрос продолжения Минского процесса в контексте всеобъемлющего урегулирования отношений и, прежде всего, заключения мирного договора", - сказано было в заявлении.

И из этого ответа логически вытекает, что Армения пытается поставить телегу впереди лошади. Очевидно же, что не логично рассчитывать на подписание мирного договора между Баку и Ереваном в условиях, когда у Армении остаются территориальные претензии к Азербайджану. Что, кстати, видно на примере нежелания руководства Армении вносить изменения в Конституцию этой страны, убрав оттуда все, что содержит территориальные претензии к Азербайджану и Турции.

Да, перед нами очевидный саботаж мирных переговоров, на который официальный Ереван пошел по указанию из Парижа. И то, что на следующей неделе в Армению собирается приехать президент Франции Эммануэль Макрон говорит о том, что Ереван и Париж и дальше будут согласовывать эту свою повестку. Которая не сулит региону ничего позитивного, но вполне может привести к новой войне. Хотя бы потому, что война всегда и везде была и будет альтернативой миру. 