ОДКБ готовится к учениям

Представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обсуждают подготовку предложений по развертыванию и применению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Вопросы подготовки предложений по развертыванию и применению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности отрабатываются в период с 3 по 4 сентября в ходе совместной тренировки Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ в Москве на базе Центра кризисного реагирования, - отметил Щегрикович. - Оперативные группы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан участвуют в совместной тренировке в режиме видеоконференции".

По словам пресс-секретаря, согласно учебной обстановке, к Совету коллективной безопасности ОДКБ "обратился президент государства, являющегося членом организации, с просьбой об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации".

В рамках тренировки отрабатываются алгоритмы действий рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств - членов организации по реагированию на кризисную ситуацию. Кроме того, проекты решений лягут в основу применения контингентов КСОР в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024" на территории Киргизии.

Отметим, что Армения участие вновь не принимает.