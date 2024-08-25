Отказ за отказом

Автор: Байрам Эльшадов

В последнее время Армения чаще стала отказываться от любых инициатив, в которых участвует Россия. Недавно это были учения ОДКБ, которые Ереван проигнорировал в пользу учений, организованных американцами, затем стало известно, что сотрудничество в атомной энергетике тоже будет с США. Пашиняновская власть все активнее отдаляется от своего традиционного союзника, Москвы. Причем демонстрируется это открыто, с ярым стремлением к переориентации внешней политики.

Как долго Кремль будет терпеть это явное пренебрежение остается вопросом, но Пашинян уже не боится тянуться в сторону Запада. Его команда активно работает над укреплением отношений с западными странами и организациями, такими как Евросоюз и НАТО, надеясь, что на Западе их встретят с распростертыми объятиями.

Такой разворот несомненно будет губительным для Армении. Отдаление от России, которая на протяжении многих десятилетий была ключевым стратегическим партнером и гарантом безопасности страны, несет в себе серьёзные риски. Во-первых, экономическая зависимость Армении от России остаётся значительной. Россия является крупнейшим торговым партнёром Армении, обеспечивая доступ к рынкам сбыта и поставляя критически важные ресурсы, такие как энергоресурсы. В условиях санкций и геополитической напряженности, любые попытки дистанцироваться от Москвы могут привести к серьёзным экономическим последствиям. Западные страны, на которых делает ставку Пашинян, вряд ли смогут в кратчайшие сроки восполнить этот пробел.

Наконец, геополитическое положение Армении не позволяет ей полностью полагаться на Запад. Турция, которая является членом НАТО и тесным союзником Азербайджана, играет ключевую роль в регионе. Без поддержки России, Армения может оказаться в ещё более уязвимом положении перед лицом возможных угроз со стороны соседей.

Недавний ответ армянского правительства на слова главы МИД России Сергея Лаврова также показал, насколько враждебно настроен Ереван.

Ответ последовал сразу. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, раскритиковала Ереван за его реакцию на недавнее заявление Лаврова, который выразил обеспокоенность по поводу политики Армении в отношении России, отметив, что некоторые шаги Еревана могут негативно сказаться на двусторонних отношениях.

Напомним, что ответ армянских властей на эти замечания был воспринят в Москве как недостаточно уважительный и конструктивный. Заявления армянской стороны были "некорректными" и "несоразмерными" в ответ на дипломатическое предупреждение, озвученное Лавровым. Она отметила, что Москва всегда стремилась к диалогу с Ереваном на основе взаимного уважения и понимания, и подобные ответы ставят под угрозу дальнейшее сотрудничество.

Захарова также заявила, что подобная риторика со стороны Еревана может ещё больше осложнить и без того непростые отношения между Россией и Арменией, добавив, что в сложившейся ситуации особенно важно проявлять ответственность и уважение в дипломатическом общении.

И таких предупреждений много...За последнее время Москва сделала Еревану несколько предупреждений, которые свидетельствуют о растущем напряжении. Одним из первых сигналов недовольства стало открытое разочарование по поводу решения Армении отказаться от участия в учениях ОДКБ, которые традиционно считались важным элементом военного сотрудничества между странами. Российские официальные лица выразили недовольство этим шагом, указывая на важность коллективной безопасности и солидарности внутри ОДКБ. Кроме того, Москва неоднократно давала понять, что переориентация Армении на Запад, включая развитие отношений с США и ЕС, может иметь негативные последствия. Российские дипломаты и высокопоставленные чиновники подчеркивали, что такие шаги Еревана могут привести к ослаблению традиционных связей с Москвой, что, в свою очередь, может повлиять на стратегическое сотрудничество.

Был также намек на возможность пересмотра экономических отношений в случае дальнейшего отдаления Армении от России. Это может включать пересмотр условий торговли, ограничения на поставки энергоносителей и другие меры, которые могут негативно сказаться на армянской экономике.

Чаша терпения Кремля определенно скоро заполнится, а стремление к сближению с Западом и одновременное отдаление от России приведет Армению к серьёзным последствиям как в экономической, так и в оборонной сфере. Решение Пашиняна изменить внешнеполитический курс страны несёт в себе множество рисков, которые существенно ухудшат положение страны по всем фронтам.