Начался визит генерального секретаря Совета Европы в Азербайджан

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.