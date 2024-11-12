https://news.day.az/politics/1706248.html Начался визит генерального секретаря Совета Европы в Азербайджан - ФОТО Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.
Начался визит генерального секретаря Совета Европы в Азербайджан - ФОТО
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали официальные лица.
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